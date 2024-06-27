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150 игровых площадок в Поморье не соответствовали технике безопасности

В текущем году прокурорами выявлены нарушения при эксплуатации более 70 игровых и спортивных площадок, которые являлись основанием для внесения представлений в администрации муниципальных образований, собственникам объектов и иным уполномоченным лицам.

Основанием для прокурорского реагирования явились факты использования игрового оборудования при отсутствии ударопоглощающего покрытия, информации о правилах и возрастных требованиях, номерах телефонов служб спасения, результатах контроля соответствия объектов требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта, непроведения систематических визуальных и функциональных осмотров площадок и др. 

По инициативе органов прокуратуры в 2023 году в соответствие с установленными нормативами безопасности приведено 126 площадок, принято в собственность и постановлено на кадастровый учет – 16. В текущем году отремонтировано 25 площадок.

К примеру, по результатам рассмотрения представления прокурора                                        г. Новодвинска органами местного самоуправления приведен в соответствие с установленными нормативами безопасности детский игровой комплекс в парке на берегу реки Северная Двина, металлические части подвесного пешеходного моста заменены, острые выступающие элементы защищены колпачки.

Прокурором Ленского района главе Ленского муниципального района внесено представление в связи с наличием неисправного оборудования на игровых площадках, расположенных в общественных местах в п. Сойга, в с. Лена и с. Козьмино. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены.

Надзорные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры, продолжаются.

(фото с https://vk.com/wall-52853711?offset=3800) 

06 сентябрь 09:02 | : Происшествия

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