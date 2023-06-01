Жительница Плесецкого округа сфальсифицировала собственную смерть

Прокуратурой Плесецкого района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Плесецкого района, обвиняемой по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Установлено, что 18 декабря 2022 года обвиняемая, используя мобильный телефон, через личный кабинет клиента одной из микрофинансовых компаний оформила заявку на получение займа в размере 15 000 рублей. После поступления на счет денежных средств женщина зашла на Интернет-сайт, на котором осуществляется подготовка файлов и изображений в целях шуток и розыгрышей, и ввела свои личные данные в бланке свидетельства о смерти.

В дальнейшем обвиняемая загрузила изготовленное свидетельство о смерти в личный кабинет на Интернет-сайте микрофинансовой компании с целью уклонения от выполнения обязательств по договору потребительского займа.

Платежи по займу не производила, тем самым причинила микрофинансовой компании материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала полностью.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.