Экзаменатор архангельского центра тестирования звышал оценки иностранцам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника центра тестирования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что сотрудник центра тестирования из корыстной и иной личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом, а также желанием получать премии за достигнутые показатели результативности, проговорил экзаменационные задания на знание русского языка с гражданами иностранных государств, предоставив им возможность знать ответы до экзамена, что позволило им успешно сдать экзамен и получить соответствующие сертификаты, необходимые для получения разрешения на работу или получение патента.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, причастных к противозаконной деятельности.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР.