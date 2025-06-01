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Экзаменатор архангельского центра тестирования звышал оценки иностранцам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника центра тестирования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что сотрудник центра тестирования из корыстной и иной личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом, а также желанием получать премии за достигнутые показатели  результативности, проговорил экзаменационные задания на знание русского языка с гражданами иностранных государств,  предоставив им  возможность знать ответы до экзамена, что позволило им  успешно сдать экзамен и получить соответствующие сертификаты, необходимые для получения разрешения на работу или получение патента.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, причастных к противозаконной деятельности.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР. 

(фото с https://tj.sputniknews.ru) 

 

22 июль 08:54 | : Скандалы

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