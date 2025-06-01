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Новостройка в Соломбале: протечку канализации победил Народный фронт

После вмешательства Народного фронта подрядная организация ликвидировала протечки на коммунальных сетях у новостройки на улице Адмиралтейской, 3 в Архангельске.

Напомним, канализация топила придомовую территорию, детскую площадку и реку Соломбалку. Не желая жить на фекальном вулкане, жильцы четыре года обивали пороги разных инстанций, обращались в муниципалитет, к чиновникам и представителям депутатского корпуса.

Теперь вопрос решён. Коммуникации отремонтированы, а система водоотведения работает в штатном режиме. У дома сухо, на детской площадке тоже. 

22 июль 12:02 | : Скандалы

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