Новостройка в Соломбале: протечку канализации победил Народный фронт

После вмешательства Народного фронта подрядная организация ликвидировала протечки на коммунальных сетях у новостройки на улице Адмиралтейской, 3 в Архангельске.



Напомним, канализация топила придомовую территорию, детскую площадку и реку Соломбалку. Не желая жить на фекальном вулкане, жильцы четыре года обивали пороги разных инстанций, обращались в муниципалитет, к чиновникам и представителям депутатского корпуса.



Теперь вопрос решён. Коммуникации отремонтированы, а система водоотведения работает в штатном режиме. У дома сухо, на детской площадке тоже.