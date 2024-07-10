Народный фронт взял мост через Соломбалку на постоянный контроль

В июне Народный фронт проверил качество ремонта мостового сооружения через реку Соломбалку и выявил множество недостатков.

Напомним, мост, отремонтированный за 142,5 миллиона бюджетных рублей местной компанией "Мостоотряд", через полгода эксплуатации не выдерживал никакой критики. Выбоины, просадки грунта, некачественный бетон в основании опор, захламленная временная дорога и неубранные деревья – вот лишь несколько примеров нарушений, обнаруженных нашими экспертами.

Сегодня активисты-общественники убедились: после их вмешательства дефекты устранены почти на 100 процентов, а на проезжей части уложен новый ровный асфальт. Теперь объект на контроле до полного устранения всех дефектов.