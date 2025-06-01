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Народный фронт помог довести до ума социальные стройки Двинского Березника

После вмешательства Народного фронта в райцентре Виноградовского округа исправили недоработки при строительстве социальных домов. 

Напомним, в 2019 году эксперты НФ обратили внимание властей на удручающее состояние новостроек на улице Виноградова, 206/3 и 206/4, потому что выявили массу замечаний к подрядчикам. В их числе - недоработки при монтаже систем канализации и вентиляция, перебои с водоснабжением и отоплением зданий.

Общественники обратились к губернатору региона, в правительство Поморья, администрацию округа и областную прокуратуру. Теперь ситуация исправлена: дома заселяются, а на прилегающих к ним территориях идёт благоустройство.

 

29 июнь 11:00 | : Экономика

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