Народный фронт понюхал архангельскую новостройку и прослезился

В Народный фронт обратились жильцы ЖК “Река” на Адмиралтейской, 3. Объект ввели в строй в 2021 году, подрядчик – предприятие группы компаний “СМК”.



Из колодца у дома четвёртый год подряд несколько раз в неделю бьют фекальные ключи: канализация топит детскую площадку, придомовую территорию и реку Соломбалку.



Всё это время зловониями дышат 120 жителей 44 квартир, посетители близлежащей поликлиники Семашко и гости Никольского парка.



Люди попросили помощи у депутата Елены Доценко. Она сделала запрос в мэрию и получила ответ: по оценке коммунальщиков, канализация дома непригодна к эксплуатации.



В 2021 году НФ уже писал о проблемном доме “СМК” на Дачной, 51, где новосёлы страдали от промерзания и протечек вплоть до нашего приезда. А в прошлом году в СМИ прошла информация, что с верхних этажей строящегося “СМК” ЖК “Мегаполис” вниз летят плохо уложенные кирпичи.

Комментарий от "РВК-Архангельск":

- Наши сети работают исправно. Делали телеинспекцию, оказалось, что это повреждение на сетях застройщика. Департамент городского хозяйства направил застройщику письмо, чтобы они устраняли неполадки. Пока ответа не поступило.



Народный фронт повторно обратился в муниципалитет. Активисты требуют заставить подрядчика отремонтировать коммуникации дома на Адмиралтейской, 3 и обеспечить нормативное водоотведение новостройки.