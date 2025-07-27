Почтовый начальник из Северодвинска нанес вред информационной системе России

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении

руководителя одного из отделений почтовой связи области, обвиняемого по ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый, работая в июне 2024 г. заместителем начальника отделения почтовой связи, расположенного в г. Северодвинске, используя свое служебное положение и обеспечивая выполнения установленных АО «Почта Банк» показателей по оформлению банковских продуктов посредством заключения от имени указанного общества с гражданами договоров на открытие банковских счетов, с применением рабочего компьютера и имеющихся на нем специальных программ, введя в заблуждение двух граждан, осуществил в присутствии их фиктивное заключение с ними договоров на открытие банковских счетов.

В последующем внес недостоверные сведения в информационную систему, являющуюся значимым объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Это повлекло причинение вреда информационной системе, а именно – нарушение критериев ее функционирования, выражающихся в объективности, достоверности и актуальности содержащейся в ней информации.

Уголовное дело расследовано в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и в соответствии с территориальной подсудностью направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.