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В центральном парке Коноши вместо зоны комфорта устроили бардак на 14 млн

Обломки кирпичей в пруду, мусор, грязь, запущенная территория. Всё это – общественное пространство площадью 6655 м², расположенное на перекрестке проспекта Октябрьского и улицы Пионерской в Коноше. В 2023 году его благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» почти за 14 миллионов рублей!

Работы должны были завершить 31 августа 2023 года. Акт приёмки подписал заказчик – администрация МО «Коношское». Деньги заплатили, но на деле получили не парк, а бардак!  

Тротуарная плитка выложена не вся и не закреплена, у качелей выгнуты травмоопасные железные штыри. Озеленения нет, решётки для ливнёвки сломаны, урны к земле не прикреплены, а вместо подходов к спортплощадке – лишь горы грязи и стройматериалов.

Народный фронт обратился в прокуратуру. Просят заставить вологодского подрядчика довести благоустройство до ума, ведь гарантия на объект – три года.

29 май 15:40 | : Скандалы

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