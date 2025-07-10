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ФАП в поселке Беломорье держали в черном теле

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении в части полноты оснащения фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница», расположенного в пос. Беломорье.

Установлено, что в учреждении отсутствует необходимое медицинское оборудование, предусмотренное стандартами оказания медицинской помощи (автоматический дефибриллятор, носилки, одеяла с подогревом, кислородный ингалятор, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный).

Выявленные нарушения влекут ущемление прав граждан на доступное и качественное оказание медицинской помощи, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска исковое заявление межрайонной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц удовлетворено, на ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» возложена обязанность обеспечить фельдшерско-акушерский пункт необходимым медицинским оборудованием.  

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

10 июль 10:58 | : Скандалы

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