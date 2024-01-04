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В Архангельской области прокуратура пришла на помощь ребенку, больному диабетом

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница», в ходе которой выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что 9-летнему ребенку, страдающему инсулинозависимым сахарным диабетом, по медицинским показаниям рекомендовано проведение самоконтроля гликемии с помощью глюкометра, к которому тест-полоски должны выдаваться бесплатно. 

Вопреки требованиям закона пациенту средства диагностики в необходимом количестве не выдавались. 

В этой связи межрайонной прокуратурой главному врачу ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» внесено представление об устранении нарушений закона.  

В результате прокурорского вмешательства права ребенка восстановлены, он обеспечен средствами диагностики в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

02 сентябрь 14:07 | : Скандалы

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