В Архангельской области прокуратура пришла на помощь ребенку, больному диабетом

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница», в ходе которой выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что 9-летнему ребенку, страдающему инсулинозависимым сахарным диабетом, по медицинским показаниям рекомендовано проведение самоконтроля гликемии с помощью глюкометра, к которому тест-полоски должны выдаваться бесплатно.

Вопреки требованиям закона пациенту средства диагностики в необходимом количестве не выдавались.

В этой связи межрайонной прокуратурой главному врачу ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» внесено представление об устранении нарушений закона.

В результате прокурорского вмешательства права ребенка восстановлены, он обеспечен средствами диагностики в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.