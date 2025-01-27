На юге Архангельской области облажались с антикоррупционным законодательством

Прокуратурой Вилегодского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что муниципальным бюджетным образовательным учреждением и обществом с ограниченной ответственностью заключены трудовые договоры с работником, ранее замещавшим должность государственного служащего – младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району.

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководители данных организаций о заключении трудовых договоров с бывшим государственным служащим не уведомили его прежнего работодателя – Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 10-дневный срок.

В этой связи прокуратурой района в отношении указанных должностных лиц и юридического лица – общества с ограниченной ответственностью возбуждены дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего)

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 1 Вилегодского судебного района руководители организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Дело об административном правонарушении в отношении юридического лица, возбужденное прокурором района, находится у мирового судьи на рассмотрении.

В целях устранения нарушений закона прокурором района руководителям организаций внесены представления.