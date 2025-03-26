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В закрытом городе Мирный выявлена националистка и экстримистка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летней жительницы города Мирный в совершении  преступлений, предусмотренных ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации), ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ  (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).  

Следствием установлено, что обвиняемая, будучи привлеченной к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в апреле 2024 года в одной из социальных сетей вновь разместила аналогичные информационные материалы.

Также установлено, что обвиняемая, являясь участником экстремистской организации, запрещенной решением Верховного Суда РФ на территории Российской Федерации, распространила в домах города Мирный бумажные листовки, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к национальной и социальной группам, а также проводила беседы с местными жителями, пропагандируя и вовлекая их в деятельность экстремисткой организации. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 июль 09:00 | : Скандалы

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