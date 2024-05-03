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ФСБ уличила архангелогородку в подрывной деятельности в Интернете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ  (публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).  

Следствием установлено, что подозреваемая, будучи привлеченной к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, с августа 2023 года по март 2024 года в одной из социальных сетей вновь разместила информационные материалы и записи, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.   

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

20 июнь 11:06 | : Происшествия

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