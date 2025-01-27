Эффект волшебного пендаля. “Рико” увеличила количество рейсов на автобусном маршруте № 5

После сигнала Народного фронта городской перевозчик Архангельска увеличил количество рейсов автобусов на одном из самых загруженных, пятом маршруте.



Со 2 июня число рейсов 5-ки в будни выросло с 220 до 230 раз в день. Благодаря этому интервал ожидания автобуса маршрута № 5 в часы пик сократился до 6-7 минут, а в межпиковое время (с 10 до 16 часов) также стал короче и составляет от 8 до 10 минут.



Представители Народного фронта продолжают мониторить работу общественного транспорта в областном центре. На этой неделе проверим комфорт пассажиров городских автобусов на окраинах столицы Поморья.



По замечаниям горожан общественники сформируют предложения и направят их в минтранс региона для улучшения ситуации с реализацией транспортной реформы.