Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Местами сбоит. У архангелогородцев есть вопросы к работе общественного транспорта

Народный фронт начал мониторинг хода транспортной реформы в Архангельске.

В 8 утра 22 мая мы вышли на одну из самых популярных остановок на улице Первомайской, пообщались с горожанами и проехали в автобусах разных маршрутов.

Из нареканий – странный график: когда на остановку приходит сразу пять автобусов одного направления, а потом по 15-20 минут нет ни одного.

Также пассажиры недовольны работой транспорта в часы пик: либо едут в толкучке, либо вообще не могут зайти – набито битком.

Есть вопросы и к графику движения по выходным: когда автобусы хоть и полупустые, но ждать их приходится вдвое дольше, чем в будни.

По всем озвученным замечаниям эксперты Народного фронта сформируют перечень предложений для изменения ситуации к лучшему. А пока продолжаются проверки перевозчика. Подробности – на следующей неделе. 

22 май 12:26 | : Скандалы

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (263)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20