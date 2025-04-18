Местами сбоит. У архангелогородцев есть вопросы к работе общественного транспорта

Народный фронт начал мониторинг хода транспортной реформы в Архангельске.



В 8 утра 22 мая мы вышли на одну из самых популярных остановок на улице Первомайской, пообщались с горожанами и проехали в автобусах разных маршрутов.



Из нареканий – странный график: когда на остановку приходит сразу пять автобусов одного направления, а потом по 15-20 минут нет ни одного.



Также пассажиры недовольны работой транспорта в часы пик: либо едут в толкучке, либо вообще не могут зайти – набито битком.



Есть вопросы и к графику движения по выходным: когда автобусы хоть и полупустые, но ждать их приходится вдвое дольше, чем в будни.



По всем озвученным замечаниям эксперты Народного фронта сформируют перечень предложений для изменения ситуации к лучшему. А пока продолжаются проверки перевозчика. Подробности – на следующей неделе.