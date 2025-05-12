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Завкафедры СГМУ осужден за взятку условно

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал заведующего кафедрой СГМУ виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица), и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием лицом своего служебного положения).

Установлено, что осужденный, занимая указанную должность, с 2022 г. по 2024 г. способствовал в получении студентами при ликвидации ими академической задолженности удовлетворительных оценок за пересдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам, обеспечив студентам беспрепятственную сдачу экзаменов путем формального их проведения, без реальной проверки знаний, получив таким образом за незаконные действия вознаграждение в общем размере 75 тыс. руб.

В одном из случаев осужденный никаких действий в интересах представляемого взяткодателем лица совершать не стал, экзамен по учебной дисциплине студентом был сдан самостоятельно, однако денежные средства от взяткодателя осужденный получил, в связи с чем его действия по данному преступлению квалифицированы судом как мошенничество.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также со штрафом в размере 300 тыс. руб. и лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 4 года.

Деньги, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

20 июнь 14:33 | : Скандалы

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