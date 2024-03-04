Северодвинский депутат Трухин получил свои 7 с половиной лет строгого режима

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего 51-летнего депутата городского Совета депутатов Северодвинска Николая Трухина виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ и двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение в пользу взяткодателя и представляемого им лица действий, входящих в служебные полномочия должностного лица, действий, которым оно в силу должностного положения может способствовать, и за общее покровительство по службе, совершенное в значительном и крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь членом комитета по бюджетной политике городского Совета депутатов Северодвинска, в период с 2020 по 2023 годы, получил взятки за общее покровительство предпринимательской деятельности, содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Взятки передавались в виде денежных средств от индивидуального предпринимателя в размере 50 тыс. рублей, а также в сумме 5 % от цены муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования и от генерального директора коммерческой организации и представляемого им лица в сумме 10 % от прибыли, полученной указанной организацией за выполнение ремонтных и строительных работ в муниципальных учреждениях, распложенных на территории Северодвинска.

Всего за указанный период должностное лицо получило около 1 млн рублей незаконного денежного вознаграждения.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной службы и местного самоуправления на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.