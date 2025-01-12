Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Преподаватель архангельского вуза не гнушался брать мзду со студентов

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего кафедрой одного из высших государственных образовательных учреждений, расположенных в Архангельске. Он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 290 УК РФ  (мелкое взяточничество, получение взятки).

По версии следствия обвиняемый лично, а также через посредников, используя свое должностное положение, в период со 02.06.2021 по 31.03.2024 способствовал в получении студентами удовлетворительных оценок за пересдачу экзаменов, получив таким образом за незаконные действия вознаграждение в общем размере 105 тыс. рублей.

Вину в совершении пяти инкриминируемых ему преступлений обвиняемый признал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://islam.ru) 

14 февраль 10:48 | : Скандалы

Главные новости


Адвокат из Поморья успешно завершил дело о посмертной репродукции
Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (188)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20