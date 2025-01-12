Преподаватель архангельского вуза не гнушался брать мзду со студентов

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего кафедрой одного из высших государственных образовательных учреждений, расположенных в Архангельске. Он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 290 УК РФ (мелкое взяточничество, получение взятки).

По версии следствия обвиняемый лично, а также через посредников, используя свое должностное положение, в период со 02.06.2021 по 31.03.2024 способствовал в получении студентами удовлетворительных оценок за пересдачу экзаменов, получив таким образом за незаконные действия вознаграждение в общем размере 105 тыс. рублей.

Вину в совершении пяти инкриминируемых ему преступлений обвиняемый признал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.