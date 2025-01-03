Прокуратура вернула котласским школьникам радость спорта

Проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» не оборудована физкультурно-спортивная зона.
В целях устранения выявленных нарушений Котласским межрайонным прокурором главе ГО АО «Котлас» внесено представление.
Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления на территории образовательной организации установлена универсальная спортивная площадка и камеры видеонаблюдения, обеспечено освещение спортивного объекта.