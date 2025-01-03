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Прокуратура вернула котласским школьникам радость спорта

Проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» не оборудована физкультурно-спортивная зона.

В целях устранения выявленных нарушений Котласским межрайонным прокурором главе ГО АО «Котлас» внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления на территории образовательной организации установлена универсальная спортивная площадка и камеры видеонаблюдения, обеспечено освещение спортивного объекта.

27 январь 14:27 | : Скандалы

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