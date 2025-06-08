Прокуратура Архангельской области наводит порядок с воинскими мемориалами

Прокуратурой области и автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества, по результатам которой выявлены нарушения закона, выразившиеся в неоформлении права собственности на мемориальные сооружения, а также необорудовании мест воинской славы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений в суды направлены 19 исковых заявлений в отношении 41 мемориального объекта. На сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены 9 исков, один из которых исполнен.

К примеру, благодаря вмешательству прокуратуры Мезенского района во исполнение решения Лешуконского районного суда Архангельской области от 22.05.2025 в состав казны Мезенского муниципального округа Архангельской области включен памятник (обелиск) войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в д. Калино.

Аналогичные исковые заявления предъявлены прокурорами Вилегодского, Виноградовского, Коношского, Ленского, Няндомского, Пинежского и Шенкурского районов, Онежским и Котласским межрайонным прокурорами.

Результаты рассмотрения и реального исполнения находятся на контроле территориальных прокуроров.