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Погорельцам из Плесецкого округа администрация отказала в временном жилье

Прокуратурой Плесецкого района по обращению гражданина проведена проверка исполнения жилищного законодательства администрацией Плесецкого муниципального округа, по результатам которой выявлены нарушения прав граждан, лишившихся единственного жилья в результате пожара.

Так, 02.02.2023 в жилом помещении муниципального жилищного фонда,  в котором проживали заявительница со своим сыном, произошел пожар, по результатам которого жилье признано непригодным для проживания. Однако в нарушение требований действующего законодательства органом местного самоуправления пострадавшим от пожара гражданам отказано в предоставлении жилого помещения маневренного фонда. 

По результатам выявленных нарушений прокурором Плесецкого района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Плесецкого муниципального округа предоставить пострадавшим в результате пожара гражданам жилое помещение специализированного жилищного фонда, которое удовлетворено.

 Исполнение решения суда находится на контроле территориального прокурора.

(картина «Погорельцы» Иллариона Прянишникова)

02 апрель 10:29 | : Скандалы

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