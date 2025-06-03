Глава поселка Емецкое мухлевал с жилищным фондом

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы

муниципального образования, обвиняемой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой муниципального образования).

Органом расследования, проведенного отделом СКР, установлено, что глава муниципального образования, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, в период с 2017 – 2019 гг. при отсутствии соответствующих решений и проектов заключала с индивидуальным предпринимателем договоры на выполнение работ по переустройству и перепланированию помещений двухэтажного дома, в результате которых было образовано 18 квартир, из которых 6 – не соответствовали требованиям, предъявляемым законодательством к жилым помещениям.

Желая скрыть указанный факт, она издала решение о согласовании переустройства и перепланировки, подписала акт приемки работ, согласно которому приемочная комиссия якобы произвела осмотр дома.

В дальнейшем квартиры в указанном доме, в том числе непригодные для проживания, включены ею в жилой фонд муниципального образования и предоставлены для проживания гражданам, нуждающимся в жилых помещениях.

В результате действий обвиняемой администрации муниципального образования причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, а также существенно нарушены права граждан.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.