Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава поселка Емецкое мухлевал с жилищным фондом

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы 
 муниципального образования, обвиняемой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой муниципального образования).  

Органом расследования, проведенного отделом СКР, установлено, что глава муниципального образования, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, в период с 2017 – 2019 гг. при отсутствии соответствующих решений и проектов заключала с индивидуальным предпринимателем договоры на выполнение работ по переустройству и перепланированию помещений двухэтажного дома, в результате которых было образовано 18 квартир, из которых 6 – не соответствовали требованиям, предъявляемым законодательством к жилым помещениям. 

Желая скрыть указанный факт, она издала решение о согласовании переустройства и перепланировки, подписала акт приемки работ, согласно которому приемочная комиссия якобы произвела осмотр дома.

В дальнейшем квартиры в указанном доме, в том числе непригодные для проживания, включены ею в жилой фонд муниципального образования и предоставлены для проживания гражданам, нуждающимся в жилых помещениях.

В результате действий обвиняемой администрации муниципального образования причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, а также существенно нарушены права граждан. 

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. 

Уголовное дело будет направлено в районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

03 июнь 08:39 | : Скандалы

Главные новости


О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века
Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (39)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20