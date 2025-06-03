Прокуратура восстановила в правах учителей из Шенкурска

Прокурором Шенкурского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шенкурская средняя школа».

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения трудовых прав работников, в том числе установлено, что в состав заработной платы отдельных работников не превышающей минимального размера оплаты труда включена оплата сверхурочной работы. Заработная плата работникам образовательного учреждения за первую половину января 2023 года выплачена несвоевременно, отдельные положения Правил внутреннего трудового распорядка не соответствуют требованиям трудового законодательства.

В этой связи директору школы внесено представление, на отдельные положения Правил внутреннего трудового распорядка принесен протест, в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования работникам школы произведен перерасчет заработной платы. Кроме того, всем работникам образовательного учреждения на основании статьи 236 ТК РФ произведено начисление и выплата денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы.