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Кассир из Онеги поплатилась за доверчивость обязательными работами

Мировой судья судебного участка № 2 Онежского судебного района согласился с позицией государственного обвинения  и признал жительницу г. Онеги  виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному). 

Установлено, что женщина, являясь материально- ответственным лицом, присвоила денежные средства муниципального унитарного предприятия  в сумме  197 тыс. рублей, вверенные ей в силу занимаемой должности кассира, которые перевела мошенникам с целью вложения в выгодные инвестиционные проекты.

Подсудимая вину в преступлении признала полностью, частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

По факту хищения путем обмана денежных средств осужденной расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

(фото с https://news.kmvcity.ru) 

22 март 09:21 | : Происшествия

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