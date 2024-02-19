Кассир из Онеги поплатилась за доверчивость обязательными работами

Мировой судья судебного участка № 2 Онежского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу г. Онеги виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному).

Установлено, что женщина, являясь материально- ответственным лицом, присвоила денежные средства муниципального унитарного предприятия в сумме 197 тыс. рублей, вверенные ей в силу занимаемой должности кассира, которые перевела мошенникам с целью вложения в выгодные инвестиционные проекты.

Подсудимая вину в преступлении признала полностью, частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

По факту хищения путем обмана денежных средств осужденной расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).