Новодвинский туроператор безжалостно обманывала клиентов

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 33-летнюю жительницу виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в период с февраля 2022 г. по январь 2024 г. подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, заключила с гражданами договоры о реализации туристических продуктов в Турцию общей стоимостью свыше 1 млн рублей. При этом, не имея намерений исполнять свои обязательства перед клиентами, туристические путевки не оплатила, в результате чего они были аннулированы туроператорами.

Переданными туристами денежными средствами в качестве оплаты путевок подсудимая распорядилась по своему усмотрению, погашая в том числе собственные кредитные и иные долговые обязательства, причинив потерпевшим ущерб в размере более 1 млн рублей.

В ходе судебного следствия подсудимая вину в инкриминируемом деянии признала частично, не оспаривая факт неисполнения взятых на себя обязательств, пояснила, что умысла на обман туристов и хищение денежных средств у нее не имелось, туристические путевки не оплачены ею по причине тяжелого финансового положения. Причиненный преступлениями ущерб возместила частично.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вместе с тем ввиду наличия у подсудимой на иждивении малолетнего ребенка отбывание назначенного наказания отсрочено до достижения несовершеннолетним 14-летнего возраста.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены с учетом возмещенного подсудимой ущерба.