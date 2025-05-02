В Малых Карелах не могли решить вопрос с водой без вмешательства прокуратуры

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей деревни Малые Карелы о ненадлежащей организации водоснабжения.

Установлено, что администрацией МО «Приморский муниципальный округ» полномочия по решению вопросов местного значения реализуются не в полной мере.

Несмотря на неоднократные обращения граждан, большинство из которых являются лицами пенсионного возраста, в нарушение требований закона на протяжение длительного времени органом местного самоуправления жители деревянных жилых домов холодным водоснабжением не обеспечены, по техническим причинам установленная в августе 2023 г. автоматизированная водозаборная колонка не функционировала.

С целью устранения выявленных нарушений закона межрайонной прокуратурой главе местной администрации внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, автоматизированная водозаборная колонка введена в эксплуатацию.