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В Малых Карелах не могли решить вопрос с водой без вмешательства прокуратуры

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей деревни Малые Карелы  о ненадлежащей организации водоснабжения.

Установлено, что администрацией МО «Приморский муниципальный округ» полномочия по решению вопросов местного значения реализуются не в полной мере. 

Несмотря на неоднократные обращения граждан, большинство из которых являются лицами пенсионного возраста, в нарушение требований закона на протяжение длительного времени органом местного самоуправления жители деревянных жилых домов холодным водоснабжением               не обеспечены, по техническим причинам установленная в августе 2023 г. автоматизированная водозаборная колонка не функционировала.  

С целью устранения выявленных нарушений закона межрайонной прокуратурой главе местной администрации внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, автоматизированная водозаборная колонка введена в эксплуатацию.

29 май 10:36 | : Скандалы

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