Прокуратура отреагировала на ситуацию с водоснабжением в Рикасихе

По размещенным в средствах массовой информации сведениям о ненадлежащей организации водоснабжения населения в дер. Рикасиха, на которое первым обратило внимание региональное отделение Народного фронта , Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка.

Установлено, что администрацией МО «Приморский муниципальный округ» полномочия по решению вопросов местного значения реализуются ненадлежащим образом. Несмотря на неоднократные обращения граждан, большинство из которых являются лицами пенсионного возраста, в нарушение требований закона органами местного самоуправления холодное водоснабжение для нужд жителей «частного сектора» не обеспечено.

В результате проживающие в 46 деревянных жилых домах граждане вынуждены пользоваться водозаборной колонкой, находящейся на значительном от их домов расстоянии.

С целью восстановления прав местных жителей прокуратурой главе администрации МО «Приморский муниципальный округ» внесено представление с требованием организовать надлежащее водоснабжение на территории частного сектора в дер. Рикасиха.

Вопрос, связанный с рассмотрением акта прокурорского реагирования и фактическим устранением выявленных нарушений, остается на контроле в прокуратуре.