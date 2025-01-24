С подачи прокуратуры в Лайский Док пришло уличное освещение

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по размещенным в социальных сетях сведениям об отсутствии уличного освещения на центральных улицах поселка Лайский Док.

Установлено, что администрацией МО «Приморский муниципальный округ» обязанность по организации уличного освещения на протяжении длительного времени не исполнялась, что создавало угрозу жизни и здоровью людей и негативно отражалось на безопасности дорожного движения.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой главе местной администрации внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, уличное освещение на улицах Хуторская и Центральная в поселке Лайский Док обеспечено.