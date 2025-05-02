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В Архангельске пьяный ухарь пытался угнать автобус

Ночью 27 мая в ходе работы по маршруту патрулирования сотрудниками отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску на улице Володарского был замечен пассажирский автобус «Yutong», который двигался по дороге нарушая ПДД и создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции остановили транспортное средство. За рулем оказался 23-летний архангелогородец с признаками алкогольного опьянения, который не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что молодой человек решил угнать автобус после ссоры с отцом, который работал в компании автоперевозок водителем. Ночью он проник на территорию стоянки автобусов. Зная, где находятся ключи, он завел автобус и выехал в город, однако вскоре был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В отношении молодого человека также был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением суда нарушителю назначено наказание в виде десяти суток административного ареста.

Автобус передан владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди, или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Если вы заметили водителя, садящегося за руль или управляющего автомобилем в состоянии опьянения, просим сообщить об этом факте по телефону «112».

 

28 май 14:26 | : Скандалы

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