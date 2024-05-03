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В Архангельской области задержан подозрительный водитель с "женским" номером

В вечернее время сотрудниками отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Вилегодский» на 541 километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» был замечен автомобиль «ВАЗ», который совершал рискованные маневры, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. У машины также отсутствовал задний бампер.

Транспортное средство было остановлено. За рулем оказался 43-летний житель Республики Коми.

Удостоверение, предъявленное водителем, сразу же показалось стражам порядка подозрительным. В ходе сверки документа по базам данных Госавтоинспекции, было установлено, что водительское удостоверение с идентичным номером было выдано жительнице Ростовской области, причем дата рождения автоледи полностью совпадала в датой рождения уроженца Коми. Транспортное средство также было зарегистрировано на другого человека.

Мужчина уверял, что только что купил «ВАЗ», однако не смог предоставить стражам порядка никаких подтверждающих документов.

На место была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа полиции. Водительское удостоверение и транспортное средство изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Экспертиза, проведенная сотрудником Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, установила, что изъятое водительское удостоверение изготовлено не производством АО «Гознак», то есть является поддельным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа). Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

29 май 09:09 | : Происшествия

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