Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Ленском округе ребенок получил 40 000 в семьи виновника ДТП

Вилегодским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора Ленского района в интересах несовершеннолетнего о возмещении морального вреда в размере 40 000 рублей. 

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.

Сумма возмещения морального вреда солидарно взыскана с виновника ДТП в размере 25 000 рублей, который наехал на ногу несовершеннолетнему и управлял автомобилем без права на его управление. С матери виновника взыскано 15 000 рублей, поскольку она является владельцем   автомобиля и позволила сыну управлять им без водительских прав.

16 май 13:01 | : Происшествия

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20