В Ленском округе ребенок получил 40 000 в семьи виновника ДТП

Вилегодским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора Ленского района в интересах несовершеннолетнего о возмещении морального вреда в размере 40 000 рублей.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.

Сумма возмещения морального вреда солидарно взыскана с виновника ДТП в размере 25 000 рублей, который наехал на ногу несовершеннолетнему и управлял автомобилем без права на его управление. С матери виновника взыскано 15 000 рублей, поскольку она является владельцем автомобиля и позволила сыну управлять им без водительских прав.