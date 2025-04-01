Прокуратура Холмогорского района нагнула коммерсантов расплатиться с сотрудниками

Прокуратурой Холмогорского района Архангельской области по поступившей информации о невыплате заработной платы работникам АО «Хаврогорское» проведена проверка.

Установлено, что у АО «Хаврогорское» перед 26 работникам образовалась задолженность по заработной плате на сумму 2,8 миллиона рублей.

Прокурором района генеральному директору акционерного общества внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, в отношении этого должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, за невыплату работникам в установленный законом срок заработной платы.

В результате принятых мер прокурорского реагирования в феврале – марте текущего года задолженность по заработной плате полностью погашена, работникам выплачена предусмотренная ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере свыше 300 тысяч рублей.