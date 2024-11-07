Крутая архангельская фирма расплатилась по долгам со своими работниками

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе рассмотрения обращения о невыплате заработной платы в ООО «МРТС-Строймонтаж» выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 17 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за август и сентябрь 2024 года на сумму свыше 3 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный законом срок). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 30 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками предприятия погашена полностью.