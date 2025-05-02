Пинега - место, где наплевать ни инвалидов

Прокуратура Пинежского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.

Установлено, что должностными лицами в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурный центр «Пинежье» в зданиях нескольких объектов культуры не обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов – отсутствуют контрастная маркировка на краевых ступенях лестничного марша, кнопка вызова персонала, информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения.

Аналогичные нарушения выявлены на пяти объектах муниципального бюджетного учреждения культуры «Карпогорская межпоселенческая библиотека» Пинежского муниципального района Архангельской области.

По постановлению прокурора района должностные лица МБУК «КЦ «Пинежье»», МБУК «Карпогорская библиотека» привлечены к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг) и оштрафованы.

В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений закона.



