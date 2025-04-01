Архангельская аптека "Армида" не привечала инвалидов

Прокуратура Архангельска провела проверку по обращению гражданина о том, что аптека, расположенная по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 155, не отвечает требованиям доступности для инвалидов.

Установлено, что вход в аптеку не оборудован кнопкой вызова персонала, не обеспечена возможность вызова сотрудника организации для обслуживания инвалидов, на краевые ступени лестничного марша не нанесена контрастная маркировка.

В целях защиты прав граждан данной категории прокуратурой города генеральному директору ООО «Армида» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководитель Общества по постановлению прокуратуры признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг) и оштрафован.