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Архангельская аптека "Армида" не привечала инвалидов

Прокуратура Архангельска провела проверку по обращению гражданина о том, что аптека, расположенная по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 155, не отвечает требованиям доступности для инвалидов.

Установлено, что вход в аптеку не оборудован кнопкой вызова персонала, не обеспечена возможность вызова сотрудника организации для обслуживания инвалидов, на краевые ступени лестничного марша не нанесена контрастная маркировка.

В целях защиты прав граждан данной категории прокуратурой города генеральному директору ООО «Армида» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 Кроме того, руководитель Общества по постановлению прокуратуры признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг) и оштрафован.

24 апрель 16:28 | : Скандалы

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