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Автомобильные дороги Поморья: без слез не взглянешь

Органами прокуратуры проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения.

Установлены недостатки при содержании автомобильных дорог М-8 «Холмогоры», А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок» и А-123 «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово», связанные с повреждением дорожного покрытия в виде выбоин, просадок и пучин, что не соответствует требованиям нормативных стандартов.

В связи с выявленными нарушениями закона начальнику ФКУ Упрдор «Холмогоры» внесено представление, устранение нарушений находится
 на контроле прокуратуры области и автономного округа.


26 май 15:35 | : Скандалы

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