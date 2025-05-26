Автомобильные дороги Поморья: без слез не взглянешь

Органами прокуратуры проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения.

Установлены недостатки при содержании автомобильных дорог М-8 «Холмогоры», А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок» и А-123 «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово», связанные с повреждением дорожного покрытия в виде выбоин, просадок и пучин, что не соответствует требованиям нормативных стандартов.

В связи с выявленными нарушениями закона начальнику ФКУ Упрдор «Холмогоры» внесено представление, устранение нарушений находится

на контроле прокуратуры области и автономного округа.



