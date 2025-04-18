Житель поморской глубинки спрятался от алиментов... в шкафу

В Архангельской области отец двоих детей попытался уйти от ответственности за неуплату алиментов, спрятавшись от судебных приставов в шкафу.

36-летний житель с. Лешуконское задолжал своим детям более 500 тысяч рублей. Мужчина нигде официально не работает, на учёте в Центре занятости населения не состоит. Перебиваясь случайными подработками, гражданин игнорировал решение суда, согласно которому 1/3 часть заработанных средств должен был перечислять на содержание несовершеннолетних сына и дочери.

Неплательщик уклонялся и от встреч с судебными приставами, зная, что ему грозит за пренебрежение отцовским долгом, так ранее его уже привлекали к ответственности. Но это не стало для него уроком, мужчина не предпринимал никаких попыток снизить сумму имеющейся задолженности.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о принудительном приводе должника.

Обладая информацией, что гражданин находится по адресу проживания, судебные приставы по ОУПДС выехали к нему домой, однако дверь им никто не открыл. Пришлось попадать в квартиру с помощью сестры должника и сотрудников полиции.

При беглом осмотре квартира казалась пустой, но присмотревшись повнимательнее, судебные приставы заинтересовались шкафом, дверца которого была прикрыта не плотно. Именно там, среди одежды, и обнаружили отца двоих детей.

Мужчину доставили в ОСП по Мезенскому и Лешуконскому районам, где в отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов будет рассматриваться вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».