В Архангельском водном техникуме взорвался газовый баллон. С чего вдруг?!

Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту взрыва газового баллона при проведении учебных занятий в ГАПОУ «Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова» г. Архангельска.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи гражданам.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



