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В Архангельском водном техникуме взорвался газовый баллон. С чего вдруг?!

Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту взрыва газового баллона при проведении учебных занятий в                           ГАПОУ «Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова» г. Архангельска.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи гражданам.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.


04 февраль 15:12 | : Происшествия

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