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Школа в Карпогорах по недосмотру стала рассадником заразы

Прокуратура Пинежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что с сентября по декабрь 2024 года в образовательную организацию приняты на работу и допущены к исполнению должностных обязанностей 20 работников без результатов предварительного медицинского осмотра, который работники детских учреждений в силу действующего законодательства проходят в обязательном порядке.

После вмешательства прокуратуры приказом руководителя отстранены от исполнения должностных обязанностей 9 работников.

Таким образом, действиями должностных лиц учреждения нарушены права населения, в том числе несовершеннолетних лиц, на охрану здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

В этой связи прокурором руководителю образовательной организации внесено представление. В отношении директора школы прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

 

20 май 15:10 | : Скандалы

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