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В Пинежском округе педагога обидели невнимательностью к его здоровью

Прокуратурой Пинежского района выявлено нарушение законодательства в сфере охраны труда в одной из школ. 

Установлено, что работник принят на работу в образовательную организацию и допущен с первого рабочего дня к педагогической деятельности без результатов предварительного медицинского осмотра, который работники детских учреждений проходят в обязательном порядке.

Действиями должностных лиц учреждения нарушены права населения, в том числе несовершеннолетних лиц, на охрану здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

За допущенное нарушение руководителю образовательной организации внесено представление. Кроме того, в отношении учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

 

11 сентябрь 16:32 | : Скандалы

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