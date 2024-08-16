В Пинежском округе педагога обидели невнимательностью к его здоровью

Прокуратурой Пинежского района выявлено нарушение законодательства в сфере охраны труда в одной из школ.

Установлено, что работник принят на работу в образовательную организацию и допущен с первого рабочего дня к педагогической деятельности без результатов предварительного медицинского осмотра, который работники детских учреждений проходят в обязательном порядке.

Действиями должностных лиц учреждения нарушены права населения, в том числе несовершеннолетних лиц, на охрану здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

За допущенное нарушение руководителю образовательной организации внесено представление. Кроме того, в отношении учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).