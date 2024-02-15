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Пинежский коммунальный МУП держал работников на голодном пайке

Прокуратура Пинежского района Архангельской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности МУП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Установлено, что в январе 2024 года перед 71 работником предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры работодатель погасил долг, а также выплатил соответствующую денежную компенсацию.

(фото с https://uralpress.ru) 

19 март 08:48 | : Скандалы

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