Пинежский коммунальный МУП держал работников на голодном пайке

Прокуратура Пинежского района Архангельской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности МУП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Установлено, что в январе 2024 года перед 71 работником предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры работодатель погасил долг, а также выплатил соответствующую денежную компенсацию.