Архангельский гаишник подделал обстоятельства ДТП

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении

43-летнего архангелогородца, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Основанием для его возбуждения послужил принесенный прокуратурой

г. Архангельска протест, по которому незаконное постановление инспектора Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску о прекращении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) отменено.

В связи с умышленным изменением сотрудником Госавтоинспекции обстоятельств дорожно-транспортного происшествия при проведении административного расследования, материалы по инициативе прокуратуры города Архангельска направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа для организации процессуальной проверки.

Следствием установлено, что в утреннее время 13.10.2023 обвиняемый, управляя автомобилем марки «Тoyota Hilux», двигаясь по крайней левой полосе двухполосной автомобильной дороги с односторонним движением, проходящей по улице Розы Шаниной в городе Архангельске, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, дорогу пешеходу не уступил, остановку перед пешеходным переходом движущегося в соседней полосе автобуса проигнорировал, в результате чего совершил наезд на 21-летнюю архангелогородку.

Потерпевшая получила травмы, расценивающийся как тяжкий вред здоровью.

В целях обеспечения гражданского иска потерпевшей на автомобиль обвиняемого марки «BMW X7» наложен арест.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Санкцией ч. 1 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.