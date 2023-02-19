В Архангельской области рассматривается дело о смертельном ДТП

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, двигаясь на автомобиле по трассе М8 на территории Холмогорского района, 21.11.2022 решил обогнать ехавший перед ним грузовик, невзирая на двигавшийся навстречу кроссовер. Однако осуществить обгон фуры не удалось, в результате лобового столкновения водитель кроссовера скончался на месте, а сам виновник ДТП получил тяжкие телесные повреждения.

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, относится к категории преступлений средней тяжести. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.