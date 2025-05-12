Подрядчику строительства северодвинского жилого комплекса изменили приговор

Архангельским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокурора на приговор Северодвинского городского суда от 28.12.2024, которым 63-летний уроженец г. Северодвинска признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Судом установлено, что осужденный, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, осуществлявшей строительство многоквартирного дома – ЖК «Северный» в г. Северодвинске, не намереваясь исполнять обязательства по возведению и передаче данного дома в период с января 2017 г. по июнь 2022 г. привлек и в последующем похитил полученные от 99 граждан – участников долевого строительства денежные средства на общую сумму более 291 миллиона рублей.

После совершения хищения привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве денежных средств осужденный скрыл следы их происхождения, переведя часть денег в счет исполнения якобы имевшихся обязательств организации-застройщика, тем самым легализовал их и распорядился ими по своему усмотрению.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда в соответствии с доводами апелляционного представления прокуратуры приговор от 28.12.2024 изменен, принято решение о конфискации в доход государства денежных средств общей суммой свыше 36 миллионов рублей, полученных осужденным в результате совершения преступления и легализованных им . Кроме то го, до исполнения приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа и конфискации денежных средств судом апелляционной инстанции сохранен арест на имущество осужденного, в том числе жилой дом, земельные участки и транспортные средства.

Доводы апелляционной жалобы осужденного и его защитника о недоказанности вины с учетом позиции прокурора-апеллятора оставлены без удовлетворения.