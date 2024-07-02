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В Архангельской области застройщик привлечен к исправительным работам

Вступил в законную силу приговор по делу о нарушении порядка привлечения денежных средств граждан при строительстве многоквартирного дома в Новодвинске.

Согласно приговору Новодвинского городского суда  43-летняя жительница Московской области признана виновной по ч. 2 ст. 2003 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).

Судом установлено, что с ноября 2022 г. по июнь 2023 г. осужденная, являясь директором двух строительных компаний, с целью получения оборотных средств для строительства многоквартирного жилого дома в г. Новодвинске, не желая оформлять кредит, вопреки установленному законом порядку – без формирования компенсационного фонда либо размещения денежных средств дольщиков на специализированных счетах, до ввода дома в эксплуатацию обеспечила заключение между одной из подконтрольных ей фирм и 4 гражданами договоров уступки права требования вместо договоров участия в долевом строительстве. В результате указанных действий виновная получила от потерпевших денежные средства в общей сумме более 24,7 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая признала полностью, ей назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами о необходимости освобождения ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

Строительство многоквартирного дома в настоящее время продолжается.

16 июль 15:11 | : Скандалы

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