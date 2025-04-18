Крупный чиновник из Каргополя получил условный срок за травму ребенка

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 07.03.2025, которым бывший первый заместитель главы Каргопольского муниципального округа признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Суд установил, что должностное лицо, зная о наличии сквозного повреждения на поверхности расположенного в многофункциональном парке в г. Каргополе спортивного сооружения – минирампы, предназначенной для катания на скейтборде, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе надлежащих мер по устранению дефекта не принял и в период с мая по июнь 2023 года допустил ее эксплуатацию.

В результате 02.06.2023 малолетний житель г. Каргополя при катании на самокате на минирампе из-за попадания колеса в указанное повреждение покрытия и последующего падения получил перелом ноги.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на тот же срок.

Гражданский иск прокурора о взыскании с администрации Каргопольского муниципального округа в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей удовлетворен судом в 2023 году.

Апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.