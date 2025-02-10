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В Приморском округе вынесен приговор виновнику гибели рабочего

Приговором Приморского районного суда Архангельской области                           42-летний работник ООО «Профлайн» признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Установлено, что 08.12.2024 в дневное время осужденный, являясь производителем работ по строительству газопровода в деревне Кукушка Приморского муниципального округа, при проведении земляных работ, связанных с прокладкой газопровода, не обеспечил оформление наряда-допуска, определяющего условия производства работ и необходимые меры безопасности, допустил их проведение в отсутствие требуемых креплений и откосов.  

В результате преступной небрежности при работе с грунтом на глубине более трех метров произошло обрушение стенок котлована и осыпание грунта, что повлекло смерть работника, проводившего работы по монтажу газопровода.  

Вину в совершении преступления подсудимый в судебном заседании признал в полном объеме, в счет компенсации морального вреда матери погибшего им переданы денежные средства в размере 1 млн рублей.

Судом подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

17 март 14:19 | : Происшествия

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