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Водитель КАМАЗа, сбившего насмерть женщину в Архангельске, получил условный срок

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 22.03.2024, которым 32-летний житель областного центра признан виновным  по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговором суда  виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. 

Суд установил, что 19.10.2023 виновный, двигаясь на автомобиле марки «КАМАЗ» по пр. Новгородскому в г. Архангельске, не уступил дорогу женщине, 1960 года рождения, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил на нее наезд, от полученных в результате которого травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о суровости назначенного наказания Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Несвязанное с реальным лишением свободы наказание обусловлено признанием вины, полным возмещением вреда, достижением примирения с представителем потерпевшего.

14 май 09:03 | : Происшествия

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