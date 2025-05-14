Прокуратура вступилась за права многодетных семей Няндомы в части земельных участков

Прокуратурой Няндомского района проведена проверка исполнения органом местного самоуправления законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям в части обеспечения их объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Установлено, что 10 земельных участков не обеспечены подъездной дорогой, а также заросли древесно-кустарниковой растительностью.

Указанные факты явились основанием для обращения прокуратуры района в суд с исковым заявлением о возложении на Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа обязанности обеспечить земельные участки объектами транспортной инфраструктуры, обеспечить благоустройство земельных участков, которое удовлетворено.

На Управление возложена обязанность в срок до 01 сентября 2026 года обеспечить в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации десять земельных участков объектами транспортной инфраструктуры – подъездными путями, обеспечивающими возможность беспрепятственного прохода и проезда, а также обеспечить благоустройство данных земельных участков.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.